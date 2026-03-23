Italia-Irlanda del Nord, verso il playoff: tutti i dettagli sulla Nazionale

Giovedì 26 marzo alle ore 20:45 andrà in scena Italia-Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo. Il match è valido per il primo turno playoff di qualificazione al Mondiale 2026. Gli Azzurri, dopo essere arrivati secondi nel proprio girone dietro alla Norvegia, hanno mancato l'accesso diretto. Dunque, si troveranno nuovamente in una situazione da dentro o fuori in vista dell'accesso ai Mondiali come nel 2017 quando l'Italia perse all'andata per 1-0 contro la Svezia e pareggiò al ritorno 0-0 in casa, non qualificandosi alla competizione dell'estate 2018; e come nel 2022 quando uscì sconfitta nella gara secca contro la Macedonia del Nord per 1-0, saltando anche in quell'occasione l'appuntamento con la Coppa del Mondo. La squadra di Gattuso sarà chiamata a qualificarsi e ad evitare quella che sarebbe una clamorosa terza esclusione consecutiva.

Contro l'Irlanda del Nord, la Nazionale Italiana giocherà in casa la prima partita per proseguire il suo percorso per qualificarsi ai Mondiali. Si tratta di una gara secca in cui al termine dei 90', in caso di pareggio si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Chi passerà il turno affronterà il 31 marzo alle 20:45 la vincente del match tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Se l'Italia dovesse superare l'Irlanda del Nord, a quel punto dovrebbe giocare lo spareggio definitivo in trasferta, anche in questo caso in una gara secca. Qualora dovessero uscire vittoriosi anche nella seconda sfida, allora gli Azzurri staccherebbero ufficialmente il pass per i Mondiali, che si terranno a partire dall'11 giugno in tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Nel caso di qualificazione, l'Italia sarebbe successivamente inserita nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera.

Infortunati ed esclusi: le assenze dell'Italia

Non sono mancate le sorprese tra i convocati dell’Italia, con diverse critiche indirizzate a Gennaro Gattuso per le sue scelte. Tra gli esclusi fanno rumore soprattutto i nomi di Niccolò Zaniolo e Federico Bernardeschi. Il primo, approdato all’Udinese la scorsa estate, ha trovato continuità nel corso della stagione, mettendo insieme 5 gol e 5 assist in Serie A. Il secondo, invece, sta vivendo un ottimo momento con il Bologna, dove si è guadagnato una maglia da titolare anche a discapito di Riccardo Orsolini: per lui 3 gol nelle ultime 8 gare tra campionato ed Europa League. Neppure l’esclusione dell’ultimo minuto di Federico Chiesa, fermato da un problema fisico, ha spinto il CT a rivedere le proprie scelte. Al posto dell’esterno del Liverpool è stato infatti convocato Niccolò Cambiaghi, sempre dal Bologna. Non solo Zaniolo e Bernardeschi: tra gli esclusi eccellenti dell’Italia figurano anche Guglielmo Vicario, Davide Bartesaghi, Michael Kayode, Destiny Udogie, Nicolò Fagioli, Samuele Ricci, Lorenzo Pellegrini e Riccardo Orsolini. Si ferma invece sul più bello il possibile ritorno in azzurro di Marco Verratti, oggi in Qatar, bloccato da un infortunio. Stesso destino per Mattia Zaccagni, costretto a rinunciare alla convocazione per un problema fisico. Restano infine da valutare le condizioni di Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca, entrambi assenti nell’ultimo turno di Serie A e in dubbio in vista del playoff.