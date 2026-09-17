Non è stato un avvio di stagione facile per il Monza neopromosso in Serie A dopo un anno di Purgatorio. La squadra allenata da Ivan Juric, ex tecnico del Torino per tre stagioni, ha ottenuto un solo punto e ha sempre perso. Le uniche gioie sono arrivate in Coppa Italia, dove i brianzoli hanno eliminato proprio il Torino di Ignazio Abate.

BERGAMO, ITALY - OCTOBER 28: Atalanta BC coach Ivan Juric looks on during the Serie A match between Atalanta BC and AC Milan at New Balance Arena on October 28, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La situazione resta bollente, ma Juric non si sente a rischio: "Nel calcio non si può mai sapere, vedo anche da altre parti. Secondo me la squadra è andata anche oltre le mie aspettative, gioca molto meglio di quanto pensassi. Approccio alla gara, occasioni che crea, in sei gare non abbiamo mai sbagliato la partita. Abbiamo pagato delle situazioni, abbiamo subito 17 tiri e 11 gol. Altre squadre magari ne subiscono 40 e prendono sei o sette gol. Se devo dire la mia al momento è un lavoro eccellente".