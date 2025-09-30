Klopp: “Allenare non mi manca. Con la Fifa è come parlare a un microonde”

Il 19 maggio 2024, il Liverpool ha battuto il Wolverhampton 2-0 ad Anfield Road grazie alle reti di McAllister e Quansah. Quella è stata l'ultima partita seguita dalla panchina da Jurgen Klopp come allenatore del Liverpool e, forse, potrebbe anche essere l'ultima della sua carriera. Non lo esclude l'ex manager dei Reds, intervistato da The Athletic. Klopp, oggi Head of Global Soccer delle squadre della galassia Red Bull, ha infatti affermato la sua intenzione di non tornare più ad allenare. “Non mi manca il calcio, non vivo soltanto di questo – ha detto Klopp – Ho 58 anni e ho bisogno almeno di uno stop e sono certo che al momento non voglio più allenare. Magari cambierò idea a 65 anni, tra qualche anno, qualche mese, ma sono convinto che adesso sia la scelta giusta. Non mi manca niente di questo mondo, non è più il mio calcio, non è quello che mi è sempre piaciuto fare”.