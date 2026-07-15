È tutto pronto al Mercedes-Benz Stadium (ore 21) per la seconda semifinale della Coppa del Mondo 2026: si sfidano Inghilterra e Argentina, pronte a tutto per conquistare l’accesso alla finalissima contro le "Furie Rosse". Da una parte l'Argentina di Lionel Messi, dall'altra l'Inghilterra di Thomas Tuchel, che punta a regalare ai propri tifosi la prima finale mondiale dopo sessant'anni di attesa. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo percorsi parecchio impegnativi: gli inglesi hanno superato la Norvegia ai quarti (1-2), mentre l'Argentina ha sconfitto la Svizzera (3-1).

Molto di più di una semplice partita

Per l'Argentina, quella di questa sera non è una partita come le altre. La sfida contro l'Inghilterra è di fatto vissuta come un momento di rivalsa che va ben oltre i novanta minuti, portando sul terreno di gioco la ferita per le isole Malvinas. Per il popolo argentino, la denominazione "Malvinas" non è un semplice riferimento geografico, ma un'identità che si scontra con la presenza britannica: una tensione che, dai tempi del leggendario scontro del 1986 – con i due gol di Diego Maradona che passarono alla storia – rende ogni sfida contro gli inglesi una questione di rivincita. Il calcio diventa così il palcoscenico dove le ambizioni di Messi e compagni si intrecciano con una memoria storica che, ancora oggi, aggiunge una carica senza eguali a questo scontro.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 22: Argentina player Diego Maradona outjumps England goalkeeper Peter Shilton to score with his 'Hand of God' goal as England defenders Kenny Sansom (top) Gary Stevens (c) and Terry Fenwick look on during the 1986 FIFA World Cup Quarter Final at the Azteca Stadium on June 22, 1986 in Mexico City, Mexico. (Photo by Allsport/Getty Images)

La posta in palio è dunque altissima: la vincente staccherà il biglietto per il MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, dove il 19 luglio si giocherà l'ultima partita decisiva del Mondiale. Ad attendere la futura finalista come già detto c'è la Spagna, che ieri ha superato la Francia con un netto 2-0.

Mondiali, le partita: ecco dove vederla

Il programma di mercoledì 15 luglio

Inghilterra-Argentina ore 21 (DAZN/Rai)

, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.