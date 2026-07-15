Inghilterra e Argentina alle ore 21 si giocano l'accesso alla finale presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta
È tutto pronto al Mercedes-Benz Stadium (ore 21) per la seconda semifinale della Coppa del Mondo 2026: si sfidano Inghilterra e Argentina, pronte a tutto per conquistare l’accesso alla finalissima contro le "Furie Rosse". Da una parte l'Argentina di Lionel Messi, dall'altra l'Inghilterra di Thomas Tuchel, che punta a regalare ai propri tifosi la prima finale mondiale dopo sessant'anni di attesa. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo percorsi parecchio impegnativi: gli inglesi hanno superato la Norvegia ai quarti (1-2), mentre l'Argentina ha sconfitto la Svizzera (3-1).
Molto di più di una semplice partitaPer l'Argentina, quella di questa sera non è una partita come le altre. La sfida contro l'Inghilterra è di fatto vissuta come un momento di rivalsa che va ben oltre i novanta minuti, portando sul terreno di gioco la ferita per le isole Malvinas. Per il popolo argentino, la denominazione "Malvinas" non è un semplice riferimento geografico, ma un'identità che si scontra con la presenza britannica: una tensione che, dai tempi del leggendario scontro del 1986 – con i due gol di Diego Maradona che passarono alla storia – rende ogni sfida contro gli inglesi una questione di rivincita. Il calcio diventa così il palcoscenico dove le ambizioni di Messi e compagni si intrecciano con una memoria storica che, ancora oggi, aggiunge una carica senza eguali a questo scontro.
La posta in palio è dunque altissima: la vincente staccherà il biglietto per il MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, dove il 19 luglio si giocherà l'ultima partita decisiva del Mondiale. Ad attendere la futura finalista come già detto c'è la Spagna, che ieri ha superato la Francia con un netto 2-0.
Mondiali, le partita: ecco dove vederlaI match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La partita sarà trasmessa anche su Rai 1 e Rai Play.
Il programma di mercoledì 15 luglio
- Inghilterra-Argentina ore 21 (DAZN/Rai)
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