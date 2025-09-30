Napoli, Conte pensa all’ex granata Elmas come terzino

Non saranno disponibili l’ex granata Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani e i non inseriti in lista UEFA Marianucci e Mazzocchi. Anche sulle fasce Conte è costretto a valutazioni delicate: Leonardo Spinazzola e Matias Olivera, entrambi esclusi dal match con il Milan, non sono infatti al meglio della condizione. Il tecnico, vista la situazione, ha annunciato di essere pronto a una soluzione piuttosto insolita: "Spinazzola e Olivera? Ieri si sono allenati a parte, vedremo oggi. Se c’è da rischiare, bisogna rischiare, perché non abbiamo grandi alternative. L’alternativa potrebbe essere Elmas terzino".