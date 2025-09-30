Alla vigilia della seconda giornata di Champions League, Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa il match di domani del suo Napoli contro lo Sporting Lisbona. Gli azzurri, al Maradona, dovranno fare a meno di diversi giocatori. Sarà assente Giovanni Di Lorenzo, squalificato dopo il rosso rimediato contro il Manchester City, episodio che ha compromesso la gara degli azzurri contro la squadra di Guardiola. Inoltre, non mancano gli infortuni, che colpiscono in particolare il reparto difensivo.
Napoli, Conte pensa all’ex granata Elmas come terzino
Non saranno disponibili l’ex granata Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani e i non inseriti in lista UEFA Marianucci e Mazzocchi. Anche sulle fasce Conte è costretto a valutazioni delicate: Leonardo Spinazzola e Matias Olivera, entrambi esclusi dal match con il Milan, non sono infatti al meglio della condizione. Il tecnico, vista la situazione, ha annunciato di essere pronto a una soluzione piuttosto insolita: "Spinazzola e Olivera? Ieri si sono allenati a parte, vedremo oggi. Se c’è da rischiare, bisogna rischiare, perché non abbiamo grandi alternative. L’alternativa potrebbe essere Elmas terzino".
Elmas, dopo il Toro una sola gara da titolare—
Il macedone, reduce dall’esperienza in prestito al Torino chiusa con 4 gol in 13 presenze, sembrava destinato a un ritorno in granata, ma in estate ha sposato nuovamente il Napoli, dopo la precedente parentesi partenopea tra il 2019 e il 2023. In questa stagione ha fin qui raccolto 116 minuti tra campionato e Champions League, scendendo in campo dal primo minuto soltanto nella gara contro il Pisa del 22 settembre. In totale ha collezionato 4 presenze, tutte da trequartista, nel ruolo a lui più congeniale. Ora però Antonio Conte potrebbe chiedergli un sacrificio importante, arretrandolo addirittura al ruolo di terzino.
