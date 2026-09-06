Attimi di paura in Serie B durante il match Juve Stabia-Pisa. Il difensore bulgaro degli ospiti, Rosen Bozhinov, si è accasciato improvvisamente a terra, intorno al quarantesimo minuto, costringendo l’arbitro Calzavara a fermare il gioco. Il giocatore è stato soccorso dai sanitari e portato fuori dal campo in barella, prima di essere trasferito in ospedale per accertamenti.

La gara è stata sospesa temporaneamente. Poco dopo sono arrivate le prime rassicurazioni sulle condizioni di Bozhinov: il difensore è rimasto cosciente e, secondo quanto riferito da fonti della Lega B, il malore sarebbe stato causato da una forte disidratazione, con conseguenti convulsioni. Ricevute le notizie dall’ospedale, Calzavara ha consultato i capitani e deciso di far riprendere la partita dal 41’, sullo 0-0. Il Pisa ha poi trovato il vantaggio con Arturo Calabresi. Il capitano nerazzurro ha dedicato il gol a Bozhinov, prendendo la sua maglia dalla panchina e portandosi una mano sul cuore.