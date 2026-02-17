Radonjic ancora sospeso dalla Stella Rossa: è la seconda volta quest’anno

Già nel mese di novembre Nemanja Radonjic era stato sospeso dalla Stella Rossa, dove è approdato dopo l’esperienza al Torino conclusa nel 2024, per motivi disciplinari. Per il talento serbo, dal carattere a dir poco fumantino, il detto “errare è umano, perseverare è diabolico” sembra calzare alla perfezione. Nella giornata odierna è infatti arrivata la comunicazione del club del Marakana: sospensione per “comportamento non professionale e irresponsabile”. Sui social, a poche ore dal messaggio della società, il classe ’96 ha pubblicato una storia Instagram con la scritta «Ci vediamo domenica», lasciando intendere che sarà comunque presente al prossimo appuntamento della Stella Rossa, non una partita qualunque ma il derby di Belgrado contro il Partizan.
L’ex granata fermato per comportamento non professionale e irresponsabile: resta da capire se la nuova sospensione metterà fine alla sua esperienza alla Stella Rossa
Inoltre, ha ripubblicato il post di due giorni fa, condiviso per il suo trentesimo compleanno: «Il silenzio protegge la tua testa. Non voltarti come soffia il vento. Con il silenzio custodisci il vero valore. Con il silenzio proteggi la testa del tuo compagno. Non curarti troppo quando gli altri abbaiano. Il silenzio alla fine vince sempre. Il silenzio impedisce molte sciocchezze. I fatti parlano più delle parole».
Vedremo dunque se per l’ex granata proseguirà l’esperienza con la Stella Rossa o se questa seconda sospensione in stagione metterà fine al suo percorso nel club della capitale serba.
