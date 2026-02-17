Radonjic ancora sospeso dalla Stella Rossa: è la seconda volta quest’anno

Già nel mese di novembre Nemanja Radonjic era stato sospeso dalla Stella Rossa, dove è approdato dopo l’esperienza al Torino conclusa nel 2024, per motivi disciplinari. Per il talento serbo, dal carattere a dir poco fumantino, il detto “errare è umano, perseverare è diabolico” sembra calzare alla perfezione. Nella giornata odierna è infatti arrivata la comunicazione del club del Marakana: sospensione per “comportamento non professionale e irresponsabile”. Sui social, a poche ore dal messaggio della società, il classe ’96 ha pubblicato una storia Instagram con la scritta «Ci vediamo domenica», lasciando intendere che sarà comunque presente al prossimo appuntamento della Stella Rossa, non una partita qualunque ma il derby di Belgrado contro il Partizan.