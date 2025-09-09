Serie A, nel Derby d’Italia ci sarà il debutto della Refcam: le ultime

Il prossimo derby d’Italia fra Juventus-Inter entrerà nella storia. Il match di sabato in programma all'Allianz fra nerazzurri e bianconeri sarà un crocevia per il calcio italiano: farà il suo esordio la Refcam, una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara. Ad annunciarlo è la Lega Serie A attraverso un comunicato: "Lega Calcio Serie A è una delle Leghe professionistiche europee che è stata selezionata per la sperimentazione dell’utilizzo della Refcam nelle dinamiche di ripresa in occasione delle Competizioni ufficiali, in ottemperanza ai protocolli redatti da FIFA e IFAB, già testati nel recente Fifa Club World Cup. La micro-camera ad alta risoluzione, con il peso di soli 6gr., verrà montata alla base dell'archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay dall’alto tasso di spettacolarità. Essendo la stessa ricompresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR".