Brutte notizie per la Juventus in vista del derby contro il Torino e del finale di stagione. Kenan Yilidz ha accusato un fastidio al polpaccio durante l’allenamento di giovedì e, dopo gli esami svolti al J Medical, è emersa una situazione che lo costringe a fermarsi. Il numero 10 bianconero sarà quindi indisponibile per la sfida di domenica sera. Si tratta di un’assenza pesante per la squadra, che dovrà affrontare un momento decisivo senza uno dei suoi giocatori più incisivi.

La Juventus si prepara così al derby con il Torino in un contesto delicato anche per la corsa alla qualificazione in Champions League. Il percorso non è compromesso, ma resta complesso: i bianconeri non dipendono più esclusivamente dal proprio destino e devono inseguire sperando in passi falsi delle dirette concorrenti. Per restare agganciati all’obiettivo, servirà innanzitutto ottenere il massimo nel derby e poi attendere gli sviluppi sugli altri campi che vedono coinvolti Milan, Roma e Como. In questo scenario, anche lo scontro diretto con il Torino assume un peso ancora maggiore.