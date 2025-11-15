Verso Torino-Como, tegola per Fabregas: confermata l’assenza di un perno offensivo

Manca poco più di una settimana al ritorno in campo per Como e Torino e se Baroni ha perso Simeone, ora è in pari con l’allenatore dei lariani Cesc Fàbregas che dovrà fare i conti con un’assenza pesante nel suo undici titolare. La Federazione calcistica senegalese ha infatti confermato l’infortunio di Assane Diao, chiamando in causa un problema al bicipite femorale sinistro. L’assenza di Diao rappresenta un duro colpo per il tecnico spagnolo, che perde una pedina chiave nella fase offensiva in vista della sfida contro il Torino. A seguire il comunicato del Senegal: "La Federazione calcistica senegalese informa che il giocatore Assane Diao è dichiarato indisponibile per le due partite amichevoli a seguito dell'esame effettuato questa mattina dallo staff medico. Il giocatore si è infortunato al muscolo bicipite femorale sinistro a livello di club. La FSF gli augura una pronta guarigione".