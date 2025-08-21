Torino, il saluto di Sanabria: “Grazie, mi avete fatto sentire come a casa”

Dopo quattro anni, il Torino saluta Antonio Sanabria . L’attaccante paraguaiano, autore di 30 gol in maglia granata, si è trasferito alla Cremonese per circa 3 milioni di euro. Ad accoglierlo ci sarà Davide Nicola, lo stesso tecnico che nel 2021 lo aveva portato sotto la Mole. Nelle scorse ore è arrivato il saluto ufficiale del club attraverso il proprio sito, con un messaggio di ringraziamento e un in bocca al lupo. Poco dopo è stato lo stesso Sanabria a congedarsi dal Toro con un post pubblicato sul suo profilo Instagram e rivolto alla piazza granata.

“Oggi chiudo una tappa di quattro anni al Torino FC. Dove ho vissuto momenti belli e tante esperienze sia dentro che fuori dal campo, ma mi tengo il lato positivo. Grazie ai lavoratori, agli allenatori e ai compagni con cui ho avuto l’opportunità di condividere tutto questo tempo. Porto con me l’affetto e l’ammirazione di tutti loro. Voglio anche fare una menzione speciale ai tifosi del Torino che mi hanno sempre fatto sentire uno di loro, mi hanno dimostrato il loro sostegno incondizionato e mi hanno fatto sentire come a casa. Grazie”.