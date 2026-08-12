Luca Mancini approda al Tropical Coriano, Il giocatore aveva vestito la maglia del Torino con la selezione Under 18. Nell'ultima stagione aveva giocato in prestito all'Asti in Serie D, centrando la salvezza con la squadra astigiana. Approda nella nuova squadra da svincolato. "Ho scelto Coriano perché mi hanno parlato molto bene della società: una realtà seria, organizzata e attenta alla crescita dei giovani. A livello personale voglio mettermi completamente a disposizione della squadra, crescere ancora e migliorare numeri e prestazioni rispetto alla scorsa stagione in Serie D. Come gruppo, il primo obiettivo sarà mantenere la categoria, affrontando ogni partita con grande determinazione. Posso promettere massimo impegno, sacrificio e voglia di dare tutto per questi colori. Insieme alla squadra cercheremo di onorare questa maglia in ogni partita. Cari tifosi biancorossobblù, sosteneteci sempre: ci vediamo allo stadio!"