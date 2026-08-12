Se ve lo siete perso, nei giorni scorsi Gian Luca Nani ha raccontato un curioso retroscena legato a Mergim Vojvoda, nuovo acquisto dell’Udinese ed ex giocatore del Torino.

Il direttore sportivo dell'Udinese ha rivelato che, dopo l'arrivo del giocatore, un addetto ai lavori lo ha contattato per complimentarsi dell'operazione, sottolineando il valore del colpo: "È fortissimo. Noi non prendiamo giocatori scarsi, ma mi ha detto che può giocare tranquillamente nella Juventus o nel Milan. E io aggiungo anche nell'Udinese. È un colpo che tra gli addetti ai lavori ha fatto scalpore, parliamo di un ragazzo che sa giocare in tantissimi ruoli e che sa difendere, sa saltare l'uomo, attaccare. Non sappiamo neanche noi come abbiamo fatto a prenderlo, però è qua".Insomma, per Vojvoda si apre un nuovo capitolo, con aspettative già importanti. E pensare che fino a non troppo tempo fa, il kosovaro vestiva ancora la maglia del Torino, dove ha vissuto quasi cinque stagioni. Con i granata ha collezionato 135 presenze, 3 gol e 15 assist, oltre a 18 cartellini gialli.