Come riportato da Gianluca Di Marzio sui suoi canali social Matteo Darmian è pronto ad unirsi al Bologna. L'ex Torino e Manchester United era rimasto svincolato dopo la lunga esperienza all'Inter. Dopo i primi allenamenti fatti con la squadra durante questa sosta nazionali il club rossoblù si è deciso a tesserare il giocatore. Si dovrà ancora attendere, però, per maggiori informazioni sul contratto, come cifre e durata. In estate Darmian poteva essere una grande occasione per tanti club, soprattutto perché a costo zero, era stato a lungo accostato anche al Toro, in un possibile ritorno romantico. Alla fine, però, è il Bologna ad assicurarsi l'esperienza e l'affidabilità del classe '89.