Brekalo, ipotesi permanenza al Wolfsburg: “Nessuna offerta concreta per lui”

Il classe 1998, che ha chiesto di non essere riscattato dal Torino in quanto ambisce a giocare le coppe europee, piace molto al tecnico dei tedeschi Niko Kovac

Luca Bonello

Il Torino è alla ricerca di rinforzi per la trequarti, anche perchè chi c'era ha deciso di abbandonare. Parliamo ovviamente di Josip Brekalo, il quale, verso la fine della scorsa stagione, ha comunicato a Ivan Juric e alla società la volontà di non essere riscattato dal Wolfsburg in quanto non era sua intenzione rimanere sotto la Mole, secondo quanto divulgato dal direttore tecnico Davide Vagnati e secondo quanto confermato sia dall'agente Andy Bara che da quanto scritto da lui stesso attraverso i social network. Su Instagram, dopo l'ultima di campionato contro la Roma, aveva scritto: "Grazie Toro, è stato un onore, ma porto avanti la mia scelta".

In attesa di offerte, Brekalo si allena col Wolfsburg

Scelta che però fin qui non ha portato a risultati concreti in termini di mercato. L'obiettivo di Brekalo era infatti trovare un ingaggio in una squadra che fa le coppe, per aver così anche la possibilità di farsi notare in ottica Mondiale (fa comunque già parte della nazionale croata). A due mesi dalla sua ultima apparizione in maglia Torino però, il croato, al momento - secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild - non ha ancora ricevuto offerte concrete da squadre di questo calibro e così adesso sta continuando la preparazione alla stagione con il Wolfsburg, ad un anno dalla scadenza del contratto con i tedeschi.

Brekalo-Wolfsburg e l'ipotesi permanenza

Il Wolfsburg si è piazzato al 12° posto nella scorsa Bundesliga e per questo non disputerà le coppe, ma il tecnico Niko Kovac, anche lui croato - come riporta il quotidiano tedesco Das Bild - crede molto in Brekalo e potrebbe convincerlo a rimanere. Il classe 1998, che nell'ultimo periodo ha sofferto di un piccolo problema alla caviglia destra, sta valutando questa opportunità, la quale diventa sempre più probabile ogni giorno che passa, considerando, soprattutto, che offerte concrete da parte di squadre che disputeranno le coppe europee non ne starebbero arrivando. Il mercato è ancora lungo e tutto potrebbe succedere, ma se questo scenario dovesse concretizzarsi si potrebbe dire che qualcosa non avrebbe funzionato nei conti del trequartista croato.