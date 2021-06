Calciomercato: Celtic su Vuskovic, Ranocchia rinnova con l’Inter

Il Celtic ha messo gli occhi su Mario Vuskovic. Sul difensore classe 2001 dell'Hajduk Spalato c'era anche l'interesse del Torino, ma la società granata aveva deciso di interrompere la trattativa (QUI i dettagli) per motivi economici (lo Spalato chiedeva una somma tra i 5 e i 6 milioni di euro) e tecnici. Secondo quanto riportato su The Scottish Sun, la squadra scozzese avrebbe offerto circa 6 milioni di euro all'Hajduk Spalato per consegnare al nuovo tecnico Postecoglou il primo rinforzo per la nuova stagione.