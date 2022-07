Calciomercato, Joao Pedro: il Galatasaray non ha l’accordo e il Torino è vigile

L'attaccante italo-brasiliano è in uscita dal Cagliari e piace a molti club in Europa, il Toro potrebbe guadagnare molto dal suo arrivo

Federico De Milano

Il Torino in questo mercato estivo 2022 dovrà cercare di ricostruire un reparto d'attacco che rispetto alla stagione scorsa ha perso diverse frecce del proprio arco. Per riuscire a far ciò, la dirigenza granata sta seguendo parecchie piste differenti e tra queste c'è anche Joao Pedro del Cagliari. Il suo profilo sembra essere uno dei migliori per diverse ragioni e una di queste è la sua duttilità. Grazie alle sue doti consentirebbe a Juric di schierarlo sia come trequartista che come punta centrale e sono entrambi ruoli in cui il Toro ha bisogno di trovare rinforzi.

Joao Pedro piace a tante squadre: le richieste di Giulini

Sulle tracce dell'attaccante italo brasiliano del Cagliari ci sono molti club differenti in giro per l'Italia e per l'Europa. In Serie A le squadre più interessate, oltre al Toro, sono il Monza e la Salernitana mentre all'estero c'è il Galatasaray che nei giorni scorsi sembrava ad un passo dal suo acquisto. C'è stata però la smentita del presidente rossoblù Tommaso Giulini che ai microfoni del media turco Fanatik ha parlato così della trattativa con il club di Istanbul per Joao Pedro: "Non eravamo d’accordo con il Galatasaray per Joao Pedro. Il loro interesse è vero, il Galatasaray ha offerto 3 milioni di euro ma noi ne vogliamo 7". Il Torino potrebbe cercare di approfittarsi di questa situazione di stallo tra le parti ed intervenire per mettere le mani sull'attaccante classe 1992.

Il Toro necessita di gol, Joao Pedro potrebbe essere la giusta soluzione tattica

In seguito alle molte partenze che ci sono state rispetto alla rosa della passata stagione, soprattutto a livello di giocatori offensivi, è lecito avere qualche riserva nelle capacità realizzative di questa squadra. Il Toro ha perso Belotti, Brekalo, Pjaca e i discorsi che riguardano Praet sono ancora in dubbio. Si tratta di giocatori dal chiaro peso offensivo e che vanno sostituiti al meglio. Abbiamo analizzato la situazione relativa ai due centravanti oggi in forza nel Torino. Sanabria e Pellegri sembrano poter formare una coppia di buon livello e come caratteristiche si completano anche abbastanza bene ma nessuno dei due è mai stato in grado di segnare con regolarità in carriera. Joao Pedro invece nelle ultime 3 stagioni è sempre andato in doppia cifra in Serie A. Questa sua capacità realizzativa, unita alla duttilità, potrebbe renderlo l'attaccante ideale per Juric. L'italo-brasiliano numero 10 del Cagliari potrebbe giocare sia come prima punta che come trequartista nel 3-4-2-1 granata. Juric potrebbe così dare più peso al suo attacco schierandolo alle spalle di un 9 oppure alternarlo ai due centravanti in caso di lunghi digiuni da gol. Joao Pedro potrebbe rappresentare dunque un'ottima occasione da non lasciarsi scappare ma andranno prima soddisfatte le richieste di un osso duro come il presidente del Cagliari Giulini.