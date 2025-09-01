Calciomercato: Nkounkou-Torino, cifre e dettagli

Il Torino mette a segno l'ottavo colpo di questa sessione estiva di calciomercato: Niels Nkounkou è ufficialmente un nuovo giocatore granata. Il terzino sinistro francese classe 2000 arriva dall'Eintracht Francoforte a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni, dopo una trattativa piuttosto rapida, chiusa con successo nelle ultime ore. Questa mattina, lunedì 1 settembre, il giocatore ha sostenuto le visite mediche di rito all'Istituto Medicina dello sport ed ha firmato il contratto che lo legherà al Torino per la stagione 2025-2026. Nkounkou approda a Torino in prestito da 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il diritto diventerà obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. Il francese sarà a disposizione del nuovo tecnico granata a partire da domani per preparare la partita contro la Roma in programma fra due settimane, dopo la sosta per le nazionali.