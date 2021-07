L'ex centrocampista del Torino Joel Obi si è svincolato dal Chievo dopo che la sqaudra veneta non è stata ammessa alla prossima Serie B. A questo punto la mezzala nigeriana è libera di scegliere in qualche club proseguire la sua carriera. Nelle ultime ore sembra essere molto vicno alla firma con la Salernitana. La squadra di Lotito ha offerto ad Obi un contratto che consentirebbe all'ex granata di tornare a giocare in Serie A.