Matteo Prati è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il club granata si era già affacciato alla porta del Cagliari in sessioni di calciomercato precedenti, ma senza mai affondare il colpo. Le prestazioni di Asllani, e la conseguente risoluzione anticipata del suo prestito, hanno portato il DS Gianluca Petrachi a tornare a parlare con il club sardo per definire la trattativa. Marco Baroni avrà dunque un nuovo centrocampista a disposizione per la seconda parte di stagione: il classe 2003 andrà a ricoprire un ruolo importante come regista granata, entrando di fatto in ballottaggio con Ilkhan. Di seguito tutti i dettagli della trattativa.
Calciomercato, Prati-Torino: formula, cifre e dettagli
Prati al Torino: tutti i dettagli della trattativa—
"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Prati, ha annunciato il club granata nelle nota ufficiale. Si tratta, dunque, di un prestito oneroso da circa 500 mila euro che lega il centrocampista italiano al Toro fino al 30 giugno 2026. Dopodiché, per i granata ci sarà la possibilità di esercitare la clausola di riscatto fissata intorno ai 6,5 milioni di euro. Il centrocampista di Ravenna ha firmato con il club piemontese un contratto quinquennale, che, in caso di riscatto effettuato nell'estate di quest'anno, lo legherà dunque ai colori granata fino al 30 giugno 2031.
