Calciomercato, Prati-Torino: formula, cifre e dettagli

Matteo Prati è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il club granata si era già affacciato alla porta del Cagliari in sessioni di calciomercato precedenti, ma senza mai affondare il colpo. Le prestazioni di Asllani, e la conseguente risoluzione anticipata del suo prestito, hanno portato il DS Gianluca Petrachi a tornare a parlare con il club sardo per definire la trattativa. Marco Baroni avrà dunque un nuovo centrocampista a disposizione per la seconda parte di stagione: il classe 2003 andrà a ricoprire un ruolo importante come regista granata, entrando di fatto in ballottaggio con Ilkhan. Di seguito tutti i dettagli della trattativa.