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Calciomercato Serie A

La Coppa del Mondo in Messico, Usa e Canada è ormai alle spalle e tra meno di un mese inizierà il nuovo campionato di Serie A. Parallelamente al termine della competizione più importante del pianeta calcistico, è in moto l'intricato filone del calciomercato. Il calciomercato della Serie A vive una giornata di altissima intensità. Fra colpi ad effetto a parametro zero, trattative e mosse strategiche a caccia dei talenti del futuro, i direttori sportivi delle principali piazze italiane stanno definendo gli assetti in vista del prossimo campionato. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e addii.

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