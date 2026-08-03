Il Mantova voleva Ali Dembélé già prima del gol contro il Burnley. Anzi, il club biancorosso adesso è spaventato che possa nascere della concorrenza e vuole accelerare. L'esterno granata classe 2004 aveva fatto già esperienza in Serie B, causa prestito secco al Venezia di Vanoli, quando, da gennaio della scorsa stagione, il Toro lo ha ceduto in prestito proprio al Mantova, dove ha giocato quasi 1200 minuti suddivisi in 14 partite, convincendo la dirigenza e l'allenatore Modesto. Nonostante in ritiro abbia deluso e non sia riuscito a convincere Ignazio Abate, la rete nell'amichevole contro gli inglesi potrebbe riaccendere l'interesse verso il classe 2004 nato a Villepinte e i Virgiliani hanno deciso di farsi sotto.

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Toro e Mantova si incontreranno

Secondo quanto riportato da Tuttosport, adesso si lavora per chiudere ed è previsto per mercoledì l'incontro tra la dirigenza del Torino e quella del club lombardo per definire le modalità del prestito. Il Mantova, infatti, vorrebbe che questa volta Dembélé arrivasse con una possibilità di riscatto. In più è nell'interesse di tutti e due le società inserire nell'accordo il prestito secco di un altro talento del Torino, per intensificare il buon rapporto nato tra le due società negli ultimi anni che ha visto lo scambio di numerosi prestiti, come Mullen la scorsa stagione, o Jonathan Silva che in questa sessione, dopo aver rinnovato, è stato girato proprio al club biancorosso per "farsi le ossa". Qualora dovesse arrivare la fumata bianca il francese si prepara a ripartire da dove aveva finito la scorsa stagione, con l'obiettivo di crescere e maturare ulteriormente. E per tentare di ottenere magari l'approvazione del nuovo tecnico granata nella prossima stagione o nel corso di quella attuale.

Articolo a cura di Francesco Di Vico