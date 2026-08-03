L'agente di Gvidas Gineitis conferma però l'interesse del Celtic, pur non avendo ricevuto offerte formali per il giocatore
Intervistato dal blog Celtsarehere, l'agente di Gineitis Dmitry Vinokurov ha parlato della situazione del proprio assistito e delle voci su un interessamento del Celtic: "Alcuni rappresentanti del Celtic mi hanno contattato, ma non ho ancora ricevuto alcuna offerta. Apprezzo il loro impegno e sono pronto a collaborare, ma devo anche continuare a lavorare su altre opzioni per Gvidas". - L'agente del lituano ha quindi continuato - "Non è vero che c'è già stata. Gvidas apprezza l'interesse di un club così importante e sarebbe pronto a valutare l'eventuale offerta". Anche se non ha fatto i nomi, Vinokurov ha dichiarato che anche altri club monitorano Gineitis.
Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite
© RIPRODUZIONE RISERVATA