Intervistato dal blog Celtsarehere, l'agente di Gineitis Dmitry Vinokurov ha parlato della situazione del proprio assistito e delle voci su un interessamento del Celtic: "Alcuni rappresentanti del Celtic mi hanno contattato, ma non ho ancora ricevuto alcuna offerta. Apprezzo il loro impegno e sono pronto a collaborare, ma devo anche continuare a lavorare su altre opzioni per Gvidas". - L'agente del lituano ha quindi continuato - "Non è vero che c'è già stata. Gvidas apprezza l'interesse di un club così importante e sarebbe pronto a valutare l'eventuale offerta". Anche se non ha fatto i nomi, Vinokurov ha dichiarato che anche altri club monitorano Gineitis.

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