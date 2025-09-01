Calciomercato Serie A, il tabellone: Belotti è del Cagliari, Zaniolo all’Udinese

Toro News
Tutti i movimenti delle 19 squadre di Serie A, avversarie del Toro, in questa sessione estiva di caliciomercato
Federico De Milano
Federico De Milano Caporedattore 

Ecco il tabellone completo del mercato delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino in questo campionato: tutte le operazioni ufficiali che le società hanno condotto in questa sessione estiva di calciomercato.

ATALANTA

  • ACQUISTI: Zalewski (d, Inter), Samardzic (c, Udinese), Brescianini (c, Frosinone), Koussounou (d, Bayer Leverkusen), Bakker (d, fp), Bonfanti (d, fp), Cittadini (d, fp), Godfrey (d, fp), Ahanor (d, Genoa), Sulemana (a, Southampton), Sportiello (p, Milan), Krstovic (a, Lecce), Musah (c, Milan)

  • CESSIONI: Retegui (a, Al-Qadsiah), Ruggeri (d, Atletico Madrid), Toloi (d, fc), Rui Patricio (p, fc), Musso (p, Atletico Madrid), Adopo (c, Cagliari), Piccoli (c, Cagliari), Posch (d, fp), Godfrey (d, Sheffield), Touré (a, Besiktas), Palestra (d, Cagliari), Giovane (c, Palermo)

    • BOLOGNA

  • ACQUISTI: Bernardeschi (a, svincolato), Casale (d, Lazio), Urbanski (c, fp), Karlsson (a, fp), Raimondo (a, fp), Ilic (d, fp), Corazza (d, fp), Posch (d, fp), Gillier (p, parametro zero), Vitik (d, Sparta Praga), Immobile (a, parametro zero), Pobega (c, Milan), Heggem (d, West Bromwich Albion), Zortea (d, Cagliari), Rowe (a, Marsiglia)

  • CESSIONI: Calabria (d, fp), Pedrola (c, fp), Bagnolini (p, prestito), Gillier (p, Montreal), Amey (d, Pianese), Raimondo (a, Frosinone), Ndoye (a, Nottingham Forest), El Azzouzi (c, Auxerre), Erlic (d, Midtjylland), Corazza (d, Pescara)

    • CAGLIARI

  • ACQUISTI: Gaetano (c, Napoli), Caprile (p, Napoli), Piccoli (a, Atalanta), Adopo (c, Atalanta), Rog (c, fp), Radunovic (p, fp), Wieteska (d, fp), Prelec (a, fp), Veroli (d, fp), Idrissi (d, fp), Di Pardo (d, fp), Borrelli (a, svincolato), Folorunsho (c, Napoli), Mazzitelli (c, Como), Kilicsoy (a, Besiktas), Sebastiano Esposito (a, Inter), Palestra (d, Atalanta), Zè Pedro (d, Porto), Rodriguez (d, Penarol), Belotti (a, Como)

  • CESSIONI: Hatzidiakos (d, Copenhagen), Coman (a, fp), Augello (d, fc), Viola (c, fc), Palomino (d, fc), Jankto (c, fc), Makoumbou (c, Samsunspor), Sherri (p, Frosinone), Scuffet (p, Pisa), Marin (c, Aek Atene), Wieteska (d, Kocaelispor), Zortea (d, Bologna), Veroli (d, Palermo), Piccoli (a, Fiorentina), Vinciguerra (a, Pescara)

    • COMO

  • ACQUISTI: Van Der Brempt (d, Salisburgo), Alex Valle (d, Barcellona), Baturina (a, Dinamo Zagabria), Ballet (a, fp), Sala (d, fp), Cerri (a, fp), Verdi (c, fp), Curto (d, fp), Kovacik (d, fp), Jesus Rodriguez (a, Betis Siviglia), Addai (a, Az Alkmaar), Kuhn (a, Celtic), Perrone (c, Manchester City), Jacobo Ramon (d, Real Madrid), Menke (p, Internacional Porto Alegre), Morata (a, Milan), Cavlina (p, Dinamo Zagabria), Posch (d, Bologna)

  • CESSIONI: Ikonè (a, fp), Rispoli (c, Catanzaro), Curto (d, Empoli), Audero (p, Cremonese), Fadera (c, Sassuolo), Strefezza (a, Olympiacos), Abildgaard (c, Sampdoria), Azon (a, Ipswich Town), Cutrone (a, Parma), Engelhardt (c, Borussia Mönchengladbach), Jack (d, Spezia), Belotti (a, Cagliari)

    • CREMONESE

  • ACQUISTI: Vandeputte (c, Catanzaro), Okereke (a, fp), Afena-Gyan (a, fp), Sernicola (d, fp), Quagliata (d, fp), Floriani Mussolini (d, Lazio), Nava (p, Milan), Grassi (c, Empoli), Pezzella (d, Empoli), Audero (p, Como), Zerbin (c, Napoli), Baschirotto (d, Lecce), Terracciano (d, Milan), Bondo (c, Milan), Silvestri (p, svincolato), Sanabria (a, Torino), Payero (c, Udinese), Moumbagna (a, Marsiglia), Vardy (a, svincolato)

  • CESSIONI: Falletti (c, Mantova), Zunno (a, Crotone), Antov (d, fp), Drago (p, fp), Gelli (c, fp), Jungdal (p, Westerlo), Lochoshvili (d, Norimberga), Duca (d, Giana Erminio), Fulignati (p, Empoli), Quagliata (d, Deportivo La Coruna), Zanimacchia (c, Modena), Azzi (d, Monza), Ravanelli (d, Monza), Nasti (a, Empoli), Afena-Gyan (a, Amed Sk), Tannander (p, Farense), Pickel (c, Espanyol), Castagnetti (c, Cesena), Tsadjout (a, Pescara)

    • FIORENTINA

  • ACQUISTI: Viti (d, Nizza), Fazzini (c, Empoli), Dzeko (a, svincolato), Fagioli (c, Juventus), Gosens (d, Union Berlino), Gudmundsson (a, Genoa), Fortini (d, fp), Kouamè (a, fp), Bianco (c, fp), Valentini (d, fp), Amatucci (c, fp), Brekalo (a, fp), Infantino (c, fp), Christensen (p, fp), Ikonè (a, fp), Barak (c, fp), Sabiri (c, fp), Kospo (d, Barcellona), Lezzerini (p, svincolato), Sohm (c, Parma), Piccoli (a, Cagliari), Nicolussi Caviglia (c, Venezia)

  • CESSIONI: Kayode (d, Brentford), Nico Gonzalez (a, Juventus), Biraghi (d, Torino), Cataldi (c, fp), Folorunsho (c, fp), Colpani (a, fp), Zaniolo (a, fp), Moreno (d, Levante), Di Stefano (a, Carrarese), Rubino (c, Carrarese), Lucchesi (d, Monza), Terracciano (p, Milan), Sottil (a, Lecce), Nzola (a, Pisa), Brekalo (a, Real Oviedo), Bianco (c, Paok)

    • GENOA

  • ACQUISTI: Stanciu (c, Damac), Gronbaek (c, Rennes), Kumer Celik (d, NS Mura), Vogliacco (d, fp), Marcandalli (d, fp), Valentin Carboni (a, Inter), Colombo (a, Milan), Ostigard (d, Rennes), Onana (c, Besiktas), Cornet (a, West Ham)

  • CESSIONI: Badelj (c, fc), Gudmundsson (a, riscatto Fiorentina), Zanoli (d, fp), Pinamonti (a, fp), Siegrist (p, fp), Miretti (c, fp), Cornet (a, fp), Onana (c, fp), Kassa (c, fp), Ahanor (d, Atalanta), Aramu (c, rescissione), Yalcin (a, rescissione), Bani (d, Palermo), De Winter (d, Milan), Vogliacco (d, Paok), Ankeye (a, Entella), Bohinen (c, Venezia)

    • INTER

  • ACQUISTI: Sucic (c, Dinamo Zagabria), Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia), Palacios (d, fp), Pio Esposito (a, fp), Bonny (a, Parma), Diouf (c, Lens), Akanji (d, Manchester City)

  • CESSIONI: Correa (a, Botafogo), Stankovic (p, Venezia), Arnautovic (a, fc), F. Carboni (d, Empoli), Valentin Carboni (a, Genoa), Akinsanmiro (c, Pisa), A. Stankovic (c, Club Brugge), Buchanan (d, Villarreal), Di Maggio (c, Padova), Sebastiano Esposito (a, Cagliari), Zalewski (d, Atalanta), Fontanarosa (d, Avellino), Asllani (c, Torino), Pavard (d, Marsiglia)

    • JUVENTUS

  • ACQUISTI: Kalulu (d, Milan), Kelly (d, Newcastle), Di Gregorio (p, Monza), Nico Gonzalez (a, Fiorentina), Rugani (d, fp), Kostic (c, fp), Miretti (c, fp), Tiago Djalo (d, fp), Facundo Gonzalez (d, fp), Gori (p, fp), David (a, svincolato), Conceicao (a, Porto), Joao Mario (d, Porto), Zeghrova (a, Lille), Openda (a, Lipsia)

  • CESSIONI: Nicolussi Caviglia (c, Venezia), Fagioli (c, Fiorentina), Veiga (d, fp), Kolo Muani (a, fp), Mbangula (a, Werder Brema), Alberto Costa (d, Porto), Weah (d, Marsiglia), Douglas Luiz (c, Nottingham), Arthur (c, Gremio), Djalo (d, Besiktas), Nico Gonzalez (a, Atletico Madrid)

    • LAZIO

  • ACQUISTI: Tavares (d, Arsenal), Dele Bashiru (c, Haytaspor), Pellegrini (d, Juventus), Rovella (c, Juventus), Floriani Mussolini (d, fp), Cataldi (c, fp), Cancellieri (a, fp), Gigot (d, Marsiglia)

  • CESSIONI: Casale (d, Bologna), Marcos Antonio (c, San Paolo), Tchaouna (a, Burnley), Artistico (a, Spezia), Floriani Mussolini (d, Cremonese)

    • LECCE

  • ACQUISTI: Perez (d, Curicò Unido), Kouassi (d, Stade Lavallois), Maleh (c, fp), Pablo Rodriguez (a, fp), Oudin (c, fp), Faticanti (c, fp), Camarda (a, Milan), Ndaba (d, Kilmarnock), Sottil (a, Fiorentina), Siebert (d. Fortuna Dusseldorf), Sala (c, Cordoba), Stulic (a, Charleroi)

  • CESSIONI: Sala (d, fp), Karlsson (a, fp), Bleve (p, Carrarese), Rodriguez (a, Lech Poznan), McJannet (c, Ternana), Burnete (a, Juve Stabia), Baschirotto (d, Cremonese), Faticanti (c, Juventus Next Gen), Krstovic (a, Atalanta)

    • MILAN

  • ACQUISTI: Saelemaekers (c, fp), Adli (c, fp), Okafor (a, fp), Zeroli (c, fp), Colombo (a, fp), Bennacer (c, fp), Ricci (c, Torino), Modric (c, svincolato), Terracciano (p, Fiorentina), Estupinan (d, Brighton), Jashari (c, Club Brugge), De Winter (d, Genoa), Athekame (d, Young Boys), Rabiot (c, Marsiglia), Odogu (d, Wolfisburg)

  • CESSIONI: Kalulu (d, Juventus), Pellegrino (d, Boca Juniors), Reijnders (c, Manchester City), Jovic (a, fc), Walker (d, fp), Sottil (a, fp), Felix (a, fp), Abraham (a, fp), Camarda (a, Lecce), Theo Hernandez (d, Al Hilal), Sportiello (p, Atalanta), Pobega (c, Bologna), Vasquez (p, rescissione), Emerson Royal (d, Flamengo), Liberali (c, Catanzaro), Terracciano (d, Cremonese), Thiaw (d, Newcastle), Lazetic (a, Aberdeen)

    • NAPOLI

  • ACQUISTI: Beukema (d, Bologna), De Bruyne (a, Manchester City), Lang (a, Psv), Lucca (a, Udinese), Marianucci (d, Empoli), Cajuste (c, fp), Cheddira (a, fp), Milinkovic-Savic (p, Torino), Gutierrez (d, Girona), Elmas (c. Lipsia), Hojlund (a, Manchester United)

  • CESSIONI: Natan (d, Real Betis), Gaetano (c, Cagliari), Caprile (p, Cagliari), Okafor (a, fp), Billing (c, fp), Scuffet (p, fp), Rao (a, Bari), Lindstrom (c, Wolfsburg), Folorunsho (c, Cagliari), Ngonge (a, Torino), Zerbin (c, Cremonese), Osimhen (a, Galatasaray), Cajuste (c, Ipsiwich Town), Simeone (a, Torino), Raspadori (a, Atletico Madrid), Cheddira (a, Sassuolo)

    • PARMA

  • ACQUISTI: Pellegrino (a, Velez), Ordonez (c, Velez), Joujou (a, fp), Ndiaye (d, Troyes), Sorensen (c, Midtjylland), Frigan (a, Westerlo), Troilo (d, Belgrano), Britschgi (d, Lucerna), Oristanio (a, Venezia), Cutrone (a, Como)

  • CESSIONI: Cancellieri (a, fp), Vogliacco (a, fp), Bonny (a, Inter), Mihaila (a, Caykur Rizerspor), Sohm (c, Fiorentina), Partipilo (a, Bari), Kouda (c, Spezia), Man (a, Psv), Leoni (d, Liverpool), Hainaut (d, Venezia), Kowalski (a, Torreense), Amoran (d, Cesena), Joujou (a, Famalicao), Sits (a, Atletico Madrid), Camara (a, Gazientep)

    • PISA

  • ACQUISTI: Kandje Mbambi (d, Gent), Vural (c, Frosinone), Lusuardi (d, Frosinone), Mlakar (a, fp), Bonfanti (p, fp), Beruatto (d, fp), Jevsenak (c, fp), Lisandru Tramoni (a, fp), Maucci (c, svincolato), Akinsanmiro (c, Inter), Scuffet (p, Cagliari), Denoon (d, Zurigo), Aebischer (c, Bologna), Cuadrado (d, svincolato), Nzola (a, Fiorentina), Stengs (a, Feyenoord), Lorran (c, Flamengo), Raul Albiol (d, svincolato), Bonfanti (d, Atalanta)

  • CESSIONI: Sernicola (d, fp), Castellini (d, fp), Solbakken (c, fp), Abildgaard (c, fp), Morutan (a, fp), Tramoni (a, Zurigo), Mlakar (a, Amiens), Livieri (p, Pro Vercelli), Bonfanti (p, Mantova), Loria (p, Spezia), Sala (c, Torres), Beruatto (d, Spezia), Raychev (a, Frosinone), Lind (a, Nordsjaelland)

    • ROMA

  • ACQUISTI: El Aynaoui (c, Lens), Kone (c, Borussia M.), Hermoso (d, fp), Kumbulla (d, fp), Ferguson (a, Brighton), Zelezny (p, Juventus), Wesley (d, Flamengo), Vasquez (p, svincolato), Ghilardi (d, Verona), Bailey (a, Aston Villa), Ziolkowski (d, Legia Varsavia), Tsimikas (d, Liverpool)

  • CESSIONI: Le Fee (c, Sunderland), Dahl (d, Benfica), Saelemaekers (c, fp), Nelsson (d, fp), Gorna-Douath (c, fp), Abraham (a, Besiktas), Pagano (c, Bari), Shomurodov (a, Basaksehir), Abdulhamid (d, Lens), Solbakken (a, Nordsjaelland), Kumbulla (d, Mallorca), Salah-Eddine (d, PSV), Darboe (c, Bari)

    • SASSUOLO

  • ACQUISTI: Muharemovic (d, Juventus Next Gen), Pinamonti (a, fp), Walukiewicz (d, Torino), Turati (p, fp), Alvarez (a, fp), Tressoldi (d, fp), Ceide (a, fp), Antiste (a, fp), Caligara (c, fp), Ciervo (a, fp), Kumi (c, fp), D'Andrea (a, fp), Russo (p, fp), Fadera (c, Como), Konè (c, Marsiglia), Idzes (d, Venezia), Candè (d, Venezia), Vranckx (c, Wolfsburg), Matic (c, svincolato), Muric (c, svincolato), Cheddira (a, Napoli), Coulibaly (d, Leicester)

  • CESSIONI: Obiang (c, fc), Ceide (a, Rosenborg), Lovato (d, fp), Moldovan (p, fp), Mazzitelli (c, fp), Verdi (c, fp), Bonifazi (d, fp). Velthuis (d, fp), Kumi (c, Avellino), D'Andrea (a, Avellino), Antiste (a, Rapid Vienna), Nuamah (a, Catanzaro), Ghion (c, Empoli)

    • UDINESE

  • ACQUISTI: Bertola (d, svincolato), Atta (c, Metz), Bayo (a, fp), Esteves (d, fp), Camara (c, Montpellier), Nunziante (p, Benevento), Piotrowski (c, Ludogorets), Goglichidze (d, Empoli), Buksa (a, Midtjylland), Zanoli (d, Napoli), Zaniolo (a, Galatasaray)

  • CESSIONI: Perez (d, Atletico Madrid), Samardzic (c, Atalanta), Bijol (d, Leeds), Abankwah (d, Watford), Tourè (d, fp), Semedo (d, Watford), Ebosse (d, Verona), Kjerrumgaard (a, Watford), Piana (p, Monopoli), Lucca (a, Napoli), Esteves (d, Alverca), Buta (d, Eibar), Thauvin (a, Lens), Giannetti (d, Antalyaspor), Payero (c, Cremonese), Pafundi (a, Sampdoria), Brenner (a Cincinnati), Pizarro (a, Havre)

    • VERONA

  • ACQUISTI: Kastanos (c, Salernitana), Niasse (c, Young Boys), Sarr (a, Lione), Bernede (c, Losanna), Mitrovic (a, fp), Henry (a, fp), Gunter (d, fp), Kallon (a, fp), Cruz (a, fp), Lasagna (a, fp), Giovane (a, svincolato), Ebosse (d, Udinese), Valentini (d, Fiorentina), Yellu Santiago (c, svincolato), Unai Nunez (d, Celta Vigo), Bradaric (d, Salernitana), Belghali (d, Mechelen), Nelsson (d, Galatasaray), Bella-Kotchap (d, Southampton), Orban (a, Hoffenheim), Al Musrati (c, Besiktas)

  • CESSIONI: Coppola (d, Brighton), Bradaric (d, fp), Tengstedt (a, fp), Daniliuc (d, fp), Okou (a, fp), Henry (a, Standard Liegi), Praszelik (c, Cracovia), Tavsan (a, Reggiana), Calabrese (d, Carrarese), Tchatchoua (d, Wolverhampton), Braaf (a, svincolato), Livramento (a, Casa Pia)

