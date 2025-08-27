Calciomercato Serie A: Nicolussi Caviglia verso la Fiorentina, Cutrone al Parma

Manca sempre meno alla conclusione di questa sessione estiva di calciomercato che terminerà il prossimo 1 settembre e poi per le società italiane non si parlerà più di trattative ma soltanto di campo e di calcio giocato. Nel frattempo, la prima giornata di campionato si è già consumata - e per il Torino è iniziata in maniera tremenda -, forse questo può aver fatto ancora più luce su quelli che sono i difetti di ciascuna squadra e far capire quindi quali operazioni serve ancora fare per poter competere in questa stagione. Ecco quindi di seguito le novità di mercato relative alle 19 avversarie del Toro in questa Serie A 2025/26.