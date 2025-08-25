Le pagelle di Inter-Torino 5-0: Masina e Biraghi, va cambiata almeno metà difesa

Termina Inter-Torino, la prima giornata di campionato, ed è il momento delle pagelle. Il campionato del Torino inizia come peggio non si potrebbe, con una clamorosa disfatta a San Siro. Non c'è praticamente nulla da salvare in una partita del genere e i commenti sembrano persino superflui.

Per quanto riguarda i singoli, volendo essere generosi, possono essere forse salvati solo Israel per qualche parata messa a segno e Ilkhan viste le circostanze. Tutti gli altri fanno il possibile per essere beffati e derisi: il calciomercato è ancora aperto, la partita di stasera dice che andrebbero cambiati venti giocatori ma ciò ovviamente non è realizzabile.