Da Doekhi a Vergara: tutte le ultime novità sul calciomercato

Francesco Fadda
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Inizia il ritiro del Torino a Pinzolo! (VIDEO)

Calciomercato Serie A

Tante novità relative al calciomercato di Serie A nella giornata odierna, le società vogliono cercare di costruire il proprio organico il più velocemente possibile per integrare al meglio i nuovi acquisti in rosa prima dell'inizio della stagione. Vediamo le ultime novità di mercato che hanno interessato diverse squadre del nostro campionato.

Aston Villa FC v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg Two

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