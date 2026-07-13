Da Doekhi a Vergara: tutte le ultime novità sul calciomercato
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Calciomercato Serie A
Tante novità relative al calciomercato di Serie A nella giornata odierna, le società vogliono cercare di costruire il proprio organico il più velocemente possibile per integrare al meglio i nuovi acquisti in rosa prima dell'inizio della stagione. Vediamo le ultime novità di mercato che hanno interessato diverse squadre del nostro campionato.
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