L'entusiasmo per il primo giorno di ritiro a Pinzolo ha contagiato fin da subito l'atmosfera dei tifosi, infatti nel corso della giornata inaugurale, a margine della sessione di allenamento, un momento di grande calore ha coinvolto due dei protagonisti più attesi: Oristanio e Cacciamani.

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Ritiro a Pinzolo: meet and greet di due giocatori

I due calciatori, rompendo gli indugi, si sono concessi ai tifosi a bordo campo, uscendo dall'area riservata per scambiare qualche battuta e scattare le immancabili foto ricordo. Sorrisi, autografi e la vicinanza tipica di chi sa che, per costruire qualcosa di importante, il legame con la piazza è fondamentale. Un gesto semplice, ma molto apprezzato dai tifosi, che hanno risposto con un applauso sincero, celebrando il ritorno in campo dei propri giocatori in quello che si preannuncia come un avvio di stagione carico di voglia di riscatto.