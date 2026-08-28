Le trattative più interessanti di giornata nel calciomercato della Serie A: ecco le migliori
(Video) La vigilia di Abate: il tecnico presenta la gara col Sassuolo
CALCIOMERCATO SERIE A
Ultimi giorni nel calciomercato della Serie A. Le squadre devono concludere tutte le ultime operazioni: oggi, venerdì 28 agosto, si apre la seconda giornata di campionato ma i club devono ancora completare le proprie rose e vogliono farlo il prima possibile. Scopriamo allora, arrivati alla serata odierna, quali sono state le trattative più interessanti nel calciomercato della Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Sassuolo-Torino, le probabili formazioni: insostituibile Njie. E in difesa...
Toro
Il mercato vede la fine, Abate chiama ai rinforzi. Il tecnico alza la voce
Partite
Abate presenta Sassuolo-Torino: “Qualità e coraggio non sono negoziabili. Njie? Spero resti”
Calciomercato
L'inspiegabile plusvalenza di Pedersen: un miracolo sportivo firmato Petrachi
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti