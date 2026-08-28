Le trattative più interessanti di giornata nel calciomercato della Serie A: ecco le migliori

Redazione Toro News
Torino FC v AC Milan - Serie A 2026/27

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CALCIOMERCATO SERIE A

Ultimi giorni nel calciomercato della Serie A. Le squadre devono concludere tutte le ultime operazioni: oggi, venerdì 28 agosto, si apre la seconda giornata di campionato ma i club devono ancora completare le proprie rose e vogliono farlo il prima possibile. Scopriamo allora, arrivati alla serata odierna, quali sono state le trattative più interessanti nel calciomercato della Serie A.

AC Milan v Pisa SC - Serie A

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