Mancano pochi giorni alla fine del mercato estivo, ma sono ancora tante le squadre che stanno lavorando per chiudere gli ultimi colpi di mercato. Tra queste c'è il Torino, che in giornata ha chiuso l'affare Perri, col giocatore che deve solo più porre la propria firma sul contratto che lo legherà alla squadra granata nei prossimi anni. Al netto dell'acquisto la sensazione è che questa sia una squadra ancora incompleta. Motivo per cui Ignazio Abate, nella conferenza stampa di presentazione di Sassuolo-Torino, ha alzato la voce.

Il tecnico pretende nuovi innesti

“La verità è che mi aspetto degli innesti, quello che al di là degli innesti che manca è che siamo in un momento in cui bisognerebbe avere delle certezze, in questo momento non abbiamo punti fermi, è quello che mi fa riflettere. Bisogna aspettare la fine del mercato, il direttore lavora 24 ore al giorno per migliorare la qualità della rosa".

TURIN, ITALY - AUGUST 23: Ignazio Abate Head Coach of Torino FC during the Serie A match between Torino FC and AC Milan at Stadio Olimpico Grande Torino on August 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Dopo l'analisi su Njie il tecnico ha chiarito la posizione sul mercato in entrata. Alzando anche la voce sull'argomento. Non è la prima volta che succede, già Paolo Vanoli a suo tempo aveva mosso queste parole in ambito di mercato. E prima di lui anche Ivan Juric. La squadra necessita di altri rinforzi per essere competitiva: non è facile lavorare con il mercato aperto, ma è lampante come questa sia una squadra ancora incompleta ed embrionale. Non ha usato mezzi termini l'ex tecnico della Juve Stabia, che ha parlato in maniera limpida. I giorni di mercato però sono pochi e ora ogni situazione può rivelarsi spinosa. Ma è un circolo vizioso che si ripresenta da diverso tempo