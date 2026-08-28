Giornata di vigilia per il Torino che domani - sabato 29 agosto - scenderà in campo in trasferta contro il Sassuolo, per il match valevole per la seconda giornata di campionato. Come di consueto prima di una partita, l'allenatore granata interviene in conferenza stampa per presentare l'incontro. Di seguito tutte le sue risposte alle domande dei numerosi giornalisti presenti oggi nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.

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14.15 Si attende l'arrivo di Abate.

14.31 Arrivato Abate, via alle domande.

Che settimana è stata per i ragazzi più giovani come Njie e Cacciamani al centro di trattative? E’ in arrivo Perri, quali potrebbero essere le sue tempistiche?

“La settimana è stata particolare come credo in tutte le squadre. Non dico niente di nuovo dicendo che sembra una follia arrivare alla seconda giornata con il mercato aperto. Abbiamo fatto una buona settimana, ma non è tutto controllabile nell’inconscio. Di Perri ne parleremo dopo l’ufficialità”

Che partita dobbiamo aspettarci?

“Non so che partita sarà, sarà difficile contro una squadra forte. In Serie A partite semplice non esistono. Ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso con un allenatore che è un amico ed è preparato. Dovremo proporre calcio”.

La mediana Gineitis-Fitz-Jim è la soluzione migliore?

“Io alleno i ragazzi che ho a disposizione. Loro ci stanno dando dentro. Ilkhan ha avuto un ritiro un po’ a singhiozzo ed è la seconsa settimana che fa i con i ritmi giusti. Luongo deve continuare a crescere. Domani sceglierò chi parte dal primo minuto”.

Il Toro ha faticato a segnare. Come si migliora?

“Nel secondo tempo ho visto tre-quattro palle gol. Ci è mancata un po’ di lucidità. Ho avuto segnali dal punto di vista caratteriale ed è da lì che bisogna ripartre”.

C’è voglia di dare più spazio a Njie? C’è timore di perderlo?

“E’ un ragazzo di grandissimo talento. Abbiamo un bel rapporto, molto schietto. E’ a disposizione e ha la testa sul Torino. Ha fatto una buonissima settimana. Vedremo se domani comincerà dal primo minuto o a gara in corsa. Mi auguro che farà parte del gruppo di quest’anno”.

Stanno tutti bene? Come cambia la difesa con Comert?

“Non lo so. Ho il dubbio dietro. Deciderò domani. Stanno tutti bene tranne un affaticamento di Casadei che verrà valutato”.

Sarà la partita di Adams? Quando vedfemo Oristanio?

“Le scelte si fanno in base allo stato di forma e alle strategie. Sono varie letture quando un allenatore sceglie gli undici titolari. Nel calcio moderno i cambi devono fare la differenza ma sono contento di come sono entrati in campo. Devo dire che i ragazzi mi hanno messo in difficoltà come sempre”.

Quanto è difficile preparare la partita con il mercato aperto?

“Alleno dei ragazzi per bene, che ci danno dentro in settimana. Un po’ con il mercato aperte le energie le porta via. Tutti i giorni i ragazzi arrivano con la voglia di migliorarsi e tutti hanno la testa nel Toro. Domani mi aspetto una gara giusta da parte di tutti”.

Sei deluso e preoccupato dal mercato di questa settimana?

“La verità è che mi aspetto degli innesti. Quello che al di là degli innesti, che siamo in un momento in cui bisogna avere certezze per il percorso che abbiamo intrapreso. In questo momento abbiamo troppe variabili alla seconda di campionato. Per arrivare ad avere delle certezze bisogna aspettare la fine del mercato. Il direttore lavora 24 ore al giorno per migliorare la rosa”.

Sei deluso?

“Mancano 4 giorni, aspettiamo. Sicuramente sia il presidente che il direttore vogliono rinforzare la rosa. La testa è sul Sassuolo”.

La sfida con Aquilani

“Con Alberto mi lega un’amicizia forte. Ci siamo incontrati da avversari in Primavera e in Serie B. E’ un amico. Io sono felice di essere dove sono. Mi auguro di fare una grande partita”.

Dopo il Milan ha detto che il Toro deve avere più coraggio nella gestione del pallone e tornare meno spesso dal portiere. Su quali aspetti avete lavorato maggiormente questa settimana per riuscire a mantenere per novanta minuti l'atteggiamento visto nel secondo tempo?

“Abbiamo lavorato molto su questo aspetto. Stiamo lavorando in una determinata direzione. Ci sono due elementi non negoziabili. Ci deve essere qualità e coraggio. Preferiscono una giocata più rischiosa rispetto a quella conservativa. Voglio vedere quello che mi hanno dimostrato in settimana per imporre il nostro gioco nel limite del possibile. Il coraggio non deve mai mancare”

Come sta Zapata? Il Toro a due punte è percorribile?

“Ha fatto la settimana con la squadra. Le due punte certo, sceglierò l’abito migliore per questa squadra. In base alla forma dei miei ragazzi. Si parla 3-5-2, 3-4-2-1 alla fine un modulo devi decidere come vuoi difendere. Ci sono tanti aspetti da valutare, ma ormai i moduli sono semplici numeri”.

La posizione di Fitz-Jim

“Fitz-Jim. Il suo ruolo ideale è una mezzala di qualità in grado di attaccare lo spazio. E’ un ruolo un po’ nuovo. Sta crescendo e sta migliorando”.