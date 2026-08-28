Lucas Perri è atterrato in Italia. Proprio pochi istanti fa, il portiere brasiliano è arrivato dall'Inghilterra all'aeroporto di Malpensa (Milano). Dopo oltre un mese di attesa, dunque, Perri è pronto a diventare un nuovo giocatore del Toro. Il club granata ha trovato l'accordo con il Leeds sulla base di un prestito oneroso da circa 1 milione di euro, con l'opzione di un riscatto fissato a 14 milioni. Ora il portiere viaggerà in direzione Torino, per svolgere le visite mediche di rito e porre la firma sul contratto che lo legherà al Toro. Perri difficilmente potrà essere già titolare domani contro il Sassuolo: toccherà quindi a Mascardi difendere ancora una volta la porta granata, come già avvenuto alla prima giornata contro il Milan.