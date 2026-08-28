Il tecnico granata parla chiaro sul futuro del giocatore: "Ha la testa sul Torino. Spero che resti anche per questa stagione". E non lo esclude dalla gara col Sassuolo

Piero Coletta
Torino FC v AC Milan - Serie A 2026/27

(Video) La vigilia di Abate: il tecnico presenta la gara col Sassuolo

Il mercato aperto e il campionato in corso, seppure anche all'inizio, è un'arma a doppio taglio per diversi motivi. Non solo perché può creare situazioni poco chiare o ambigue, ma anche perché può condizionare il rendimento stesso dei giocatori il cui profilo può finire sui taccuini dei club italiani ed esteri. Alieu Njie è uno di quei giocatori che, volenti o nolenti, si ritrovano all'interno di questo turbine di notizie, richieste, numeri e smentite. Un argomento che Ignazio Abate ha toccato con mano nel corso della conferenza stampa di presentazione in vista di Sassuolo-Torino.

Abate: "Ha la testa sul Torino, spero che resti"

“E’ un ragazzo di grandissimo talento. Abbiamo un bel rapporto, molto schietto. E’ a disposizione e ha la testa sul Torino. Ha fatto una buonissima settimana. Vedremo se domani comincerà dal primo minuto o a gara in corsa. Mi auguro che farà parte del gruppo di quest’anno”.
Torino FC v AC Milan - Serie A 2026/27

Ignazio Abate non usa tanti giri di parole per delineare la situazione del giovane attaccante. Il tecnico lo reputa un elemento chiave del proprio Torino e l'ottimo ingresso in campo nel match contro il Milan non fa altro che avvalorare il pensiero positivo sulle svedese. "Un rapporto schietto e ottimo", che conferma la bravura nel tecnico nel creare quel feeling adeguato con i giovani calciatori, qualità messa in mostra già con la Juve Stabia. Dal feeling al mercato, un argomento nettamente più impattante e concreto. Nelle ultime ore la Fiorentina di Fabio Grosso ha chiesto informazioni per l'esterno granata. Il commento del tecnico però è stato cristallino. Njie ha la testa sul Torino e al momento la preoccupazione del tecnico è valutare la disponibilità dal primo minuto oppure a gara in corso. Farà parte della sfida nonostante le voci di mercato: nessuna mancata convocazione per motivi di trasferimento. La speranza per Abate è che questa situazione porti alla permanenza del giocatore. Il tecnico punta molto sul giocatore: perderlo a pochi giorni dalla fine del mercato porterebbe malcontento e ad una sorta di "remake" di quanto successo con Bellanova.

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