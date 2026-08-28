Il mercato aperto e il campionato in corso, seppure anche all'inizio, è un'arma a doppio taglio per diversi motivi. Non solo perché può creare situazioni poco chiare o ambigue, ma anche perché può condizionare il rendimento stesso dei giocatori il cui profilo può finire sui taccuini dei club italiani ed esteri. Alieu Njie è uno di quei giocatori che, volenti o nolenti, si ritrovano all'interno di questo turbine di notizie, richieste, numeri e smentite. Un argomento che Ignazio Abate ha toccato con mano nel corso della conferenza stampa di presentazione in vista di Sassuolo-Torino.

Abate: "Ha la testa sul Torino, spero che resti"

“E’ un ragazzo di grandissimo talento. Abbiamo un bel rapporto, molto schietto. E’ a disposizione e ha la testa sul Torino. Ha fatto una buonissima settimana. Vedremo se domani comincerà dal primo minuto o a gara in corsa. Mi auguro che farà parte del gruppo di quest’anno”.

Ignazio Abate non usa tanti giri di parole per delineare la situazione del giovane attaccante. Il tecnico lo reputa un elemento chiave del proprio Torino e l'ottimo ingresso in campo nel match contro il Milan non fa altro che avvalorare il pensiero positivo sulle svedese. "Un rapporto schietto e ottimo", che conferma la bravura nel tecnico nel creare quel feeling adeguato con i giovani calciatori, qualità messa in mostra già con la Juve Stabia. Dal feeling al mercato, un argomento nettamente più impattante e concreto. Nelle ultime ore la Fiorentina di Fabio Grosso ha chiesto informazioni per l'esterno granata. Il commento del tecnico però è stato cristallino. Njie ha la testa sul Torino e al momento la preoccupazione del tecnico è valutare la disponibilità dal primo minuto oppure a gara in corso. Farà parte della sfida nonostante le voci di mercato: nessuna mancata convocazione per motivi di trasferimento. La speranza per Abate è che questa situazione porti alla permanenza del giocatore. Il tecnico punta molto sul giocatore: perderlo a pochi giorni dalla fine del mercato porterebbe malcontento e ad una sorta di "remake" di quanto successo con Bellanova.