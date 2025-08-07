Il nuovo rinforzo per l'attacco del Torino, a livello di centravanti, risponde al nome di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino ha firmato con il club granata dopo tre anni passati nel Napoli in cui non ha avuto molto spazio e per questo ha scelto di cercare maggiori fortune in granata (QUI PER SCOPRIRE NEL DETTAGLIO IL SUO PROFILO). Vediamo ora la formula, la cifra spesa dal Toro e tutti i dettagli di questa operazione di mercato in entrata.
mercato
Calciomercato, Simeone-Torino: formula, cifra e dettagli
Calciomercato: i dettagli dell'operazione Simeone per il Torino—
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il trasferimento di Simeone dal Napoli al Torino arriva con la seguente formula: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. C'è una sola condizione affinché scatti l'obbligo di riscatto per il Toro ed è piuttosto semplice. Nel momento in cui i granata conquisteranno il primo punto dal mese di febbraio 2026 in avanti nel prossimo campionato di Serie A, dovranno riscattare a titolo definitivo il cartellino della punta argentina. Non ci sono quindi dubbi sul fatto che anche in un futuro più lontano Simeone sarà un calciatore del Toro al 100%. Il club granata per quest'operazione ha speso 1,5 milioni per il prestito annuale, più 5,5 milioni di euro per il riscatto e infine c'è anche 1 milione di euro di bonus. In totale quest'operazione potrebbe quindi costare fino a 8 milioni di euro complessivi. La punta argentina ha firmato un contratto con il Torino valido fino al 2028 più opzione per un'ulteriore stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA