Calciomercato, Simeone-Torino: formula, cifra e dettagli

Il nuovo rinforzo per l'attacco del Torino, a livello di centravanti, risponde al nome di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino ha firmato con il club granata dopo tre anni passati nel Napoli in cui non ha avuto molto spazio e per questo ha scelto di cercare maggiori fortune in granata (QUI PER SCOPRIRE NEL DETTAGLIO IL SUO PROFILO). Vediamo ora la formula, la cifra spesa dal Toro e tutti i dettagli di questa operazione di mercato in entrata.