Il Torino è vicino alla separazione con Zakaria Aboukhlal: si delinea un ritorno in Ligue 1 per l'ex Tolosa
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Ultime ore frenetiche di mercato, non solo in entrata. Anche le uscite stanno riservando un grosso capitolo in pieno svolgimento in casa Torino, che nelle precedenti ore ha chiuso per Gabellini al Forlì e Bianay Balcot al Red Star. Ora i granata stanno definendo un'altra cessione, quella di Zakaria Aboukhlal.
Per Aboukhlal c'è l'Auxerre
La stagione precedente è stata molto complicata per l'ala marocchina, che ha dovuto fare i con tanti fattori. Tra infortuni e cambi di modulo, non è mai stato incisivo. Il suo futuro era in bilico già sul finire della precedente annata e anche in questo primo piccolo scorcio di stagione non sembrava esserci posto. L'addio è sempre più probabile: l'ex Tolosa è ad un passo dal ritorno in Ligue 1. La squadra è l'Auxerre, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Si avvicina così la fine della sua esperienza in granata, con un gol divorato contro il Milan nella prima di campionato. Nei piani del Torino c'è l'idea di sostituirlo con un esterno di piede mancino.
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