L'esterno saluta i granata e torna in Francia, al Red Star
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Il Torino e Bianay Balcot si separano, almeno momentaneamente. Il terzino francese classe 2005 lascia il club granata in direzione Francia. Giocherà nel Red Star, operazione in prestito con diritto di riscatto. L'esterno aveva preso parte anche al ritiro estivo di Pinzolo. "Spero che i miei compagnia facciano una grande stagione, sono contento di tornare in Francia. Spero di trovare continuità, una cosa che mi manca da un po'."
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