Affare in chiusura, Acquah vede il Catanzaro nel suo futuro. Il giocatore approderà in Calabria con la formula del prestito
Nelle ultime giornate di mercato il Catanzaro aveva mostrato interesse verso il giocatore del Torino Wisdom Acquah. Il club calabrese nella passata stagione aveva valorizzato diversi giocatori, tra cui Mattia Liberali, ora finito al Como. Nelle ultime ore il club calabrese ha messo la freccia per accaparrarsi il granata.
Formula del prestitoAcquah con la maglia del Torino Primavera nell'ultima stagione ha collezionato 27 presenze, 25 di queste da titolare. Negli ultimi anni il Catanzaro ha dato la possibilità a diversi giovani di mettersi in mostra: per Acquah potrebbe essere una grande occasione per farsi conoscere agli occhi del calcio che conta. Torino e Catanzaro hanno trovato l'accordo per il futuro del giocatore, il giovane giocatore approderà in Calabria con la formula del prestito. Ecco l'occasione per confrontarsi con il calcio che conta.
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