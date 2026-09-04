Dopo una sola stagione senza grandi squilli Tino Anjorin si prepara a salutare il Torino e anche il campionato di Serie A. Nella sessione estiva di calciomercato 2025 i granata lo avevano prelevato dall'Empoli, al termine di un'annata convincente. All'ombra della Mole il centrocampista inglese non è invece riuscito a mostrare le sue qualità anche a causa di una serie di problemi fisici che ne hanno a lungo frenato le possibilità di esprimersi sia con Marco Baroni che con Roberto D'Aversa in panchina. Ora il suo futuro sarà all'estero, precisamente nel campionato turco visto che è uno dei pochi mercati ancora aperti.

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Torino, Tino Anjorin saluta in prestito: nel suo futuro c'è il Goztepe

Anjorin è infatti pronto a diventare un nuovo calciatore del Goztepe: il Torino ha trovato l'accordo con il club turco sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Si tratta quindi di un trasferimento a titolo temporaneo per l'ex Chelsea che potrebbe fare ritorno al Toro al termine di questa stagione se il Goztepe dovesse decidere di non esercitare questa opzione di acquisto a titolo definitivo che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha un costo concordato pari a 6 milioni di euro. Anjorin saluta così il Toro dopo aver raccolto in totale 15 presenze in Serie A e 3 in Coppa Italia con nessuna rete e soli due assist messi a referto tra la scorsa stagione e quella appena cominciata. Nelle prossime ore sarà in Turchia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto.