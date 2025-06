Calciomercato Torino, giorni decisivi per l’addio di Coco: il difensore riflette

In settimana si aspetta la risposta di Coco all'offerta dell'Al-Duhail

La proposta dell'Al-Duhail è sul tavolo: un ricco triennale per tentare questa nuova esperienza in Qatar e cambiare così completamente scenario per la sua carriera. Coco è finito nel mirino del club qatariota e alcuni giorni fa è arrivata un'offerta sia all'entourage del calciatore che al Torino. La società granata si è infatti vista recapitare un assegno da 16 milioni di euro per liberare il suo difensore centrale e la scelta di Cairo e Vagnati sarebbe quella di accettare la proposta, cedendo così il numero 23 arrivato un anno fa dal Las Palmas. Resta però da convincere al 100% lo stesso difensore centrale classe 1999. Coco non è infatti ancora convinto del tutto di volare in Qatar e cambiare quindi completamente gli scenari e i progetti per la sua carriera. L'offerta economica lo sta certamente tentando ma non ha ancora dato una risposta definitiva che dovrebbe arrivare in questi giorni dopo che avrà naturalmente fatto le sue valutazioni anche con la famiglia, pesando sui piatti della bilancia tutti i punti favorevoli e quelli meno, riguardo questo possibile trasferimento.