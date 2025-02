Calciomercato Torino, Ilic lascia l’Italia: è in partenza per la Russia

La giornata odierna - martedì 4 febbraio - è la prima senza calciomercato in Italia ma ciò non toglie la possibilità alle società di Serie A di poter cedere i suoi giocatori all'estero, visto che ci sono diversi mercato in tutto il mondo ancora aperti. Tra questi c'è quello russo che è il posto in cui ha accettate di trasferirsi Ivan Ilic. Il giocatore del Torino passa allo Spartak Mosca lasciando così l'Italia dopo le esperienze con Hellas Verona e Toro. Nel pomeriggio odierno si è infatti recato in aeroporto a Malpensa (QUI IL VIDEO) per prendere un volo e lasciare l'Italia, intercettato proprio presso l'aeroporto milanese, il centrocampista classe 2001 non ha però voluto rilasciare dichiarazioni.