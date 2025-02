Torino, il mercato in uscita è ancora aperto: un giocatore cerca sistemazione

Si è concluso ieri il mercato invernale di Serie A per la stagione 2024/2025. Le squadre italiane si sono rinforzate e ci sono stati moltissimi movimenti, ma la sessione invernale non è finita del tutto. In altri paesi, infatti, il calciomercato è ancora aperto e sarà possibile per i club di Serie A continuare a trattare, ma solo per il mercato in uscita.

Ilic quasi ufficiale, Bayeye cerca sistemazione

Brian Bayeye è l'unico vero esubero della rosa a disposizione di Paolo Vanoli e a Vagnati è rimasto il solo compito di trovare una sistemazione definitiva al classe 2000. Dopo i vari prestiti in giro per l'Italia, l'esterno di centrocampo non è riuscito a convincere lo staff e la società a trattenerlo ed è giunto il momento di trovare una sistemazione definitiva lontana da Torino. Di seguito la lista dei possibili paesi in cui potrebbe andare a giocare Bayeye. Turchia: 11 febbraio; Emirati Arabi Uniti: 11 febbraio; Australia: 12 febbraio; Serbia: 14 febbraio; Croazia: 17 febbraio; Svizzera: 17 febbraio; Brasile: 28 febbraio; Ucraina: 11 marzo (aperto dal 27 gennaio); Canada e Stati Uniti: 23 aprile (aperto dal 31 gennaio); Russia: 20 febbraio. In uscita c'è poi Ivan Ilic, è ormai tutto fatto per il suo passaggio allo Spartak Mosca e manca solo l'ufficialità che arriverà a breve, anche se non c'è fretta data la chiusura tardiva del mercato in Russia.