Calciomercato Torino, in difesa piace Ranieri: 2 idee di scambio con la Fiorentina

Tra i nomi sondati dal club granata per la difesa c'è anche quello del centrale della Fiorentina che ha perso spazio e può partire con uno scambio

Federico De Milano Caporedattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 06:22)

Il Torino da diverse partite è in difficoltà, sta calando in classifica e rischia di rendere ancora più negativa la sua stagione, se non dovesse arrivare una svolta nelle prossime giornate di Serie A. I granata hanno infatti la peggior difesa di tutto il campionato e il distacco di 6 punti sulla zona retrocessione non è mai sembrato così risicato. Per cercare di dare una svolta a questo andamento, il DS Gianluca Petrachi sta lavorando in sede di mercato e un obiettivo è quello di rinforzare la difesa della squadra di Marco Baroni. In tal senso spunta un nome che è appuntato, quello di Luca Ranieri della Fiorentina.

Il Toro cerca rinforzi in difesa: uno dei nomi valutati è Luca Ranieri — Il fatto che la difesa sia da sistemare è certificato dai numeri: già 40 reti subite e diverse partite terminate con goleade avversarie (5 gol presi contro l'Inter e addirittura 11 in due match col Como). Il Toro si è già mosso aggiungendo alla rosa il giovane centrale brasiliano Tchoca, che è sbarcato in Italia nelle scorse ore (QUI LE IMMAGINI). Nella lista dei prossimi obiettivi dei granata ci è finito anche un calciatore che vanta parecchia esperienza in Serie A: si tratta di Luca Ranieri. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'ex capitano della Fiorentina non è più centrale nei piani di Paolo Vanoli e potrebbe quindi lasciare il capoluogo toscano già in questi ultimi giorni del mercato invernale. Il club granata sta riflettendo su questa ipotesi e sono spuntate già due opzioni per uno scambio.

Due opzioni di scambio con la Fiorentina — Con Nicolussi Caviglia che è vicino al trasferimento al Parma, uno dei nomi che sarebbe stato proposto alla Fiorentina è quello di Kristjan Asllani. Il regista albanese non è più parte centrale del progetto di Baroni e così si sta cercando una soluzione con l'Inter - società proprietaria del suo cartellino - per fargli finire altrove la stagione. Un altro nome che il Toro valuta per provare a far decollare questo scambio con Ranieri, è quello di Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro classe 1992 è arrivato in granata un anno fa, proprio dalla Fiorentina. Rimane quindi da capire ancora quale sarà la volontà del club viola di fronte a questa doppia possibilità e anche se il profilo di Ranieri sarà giudicato idoneo per caratteristiche, età (è un classe 1999) e costi sia da Baroni che da tutti i membri della società.