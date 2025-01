Calciomercato Torino, la partenza di Tameze non è impossibile: poco minutaggio

L'ex Atalanta e Verona non è al centro del progetto di Paolo Vanoli. Se ci fosse l'occasione giusta, potrebbe partire a gennaio

Giacomo Stanchi Redattore 9 gennaio 2025 (modifica il 9 gennaio 2025 | 11:01)

Adrien Tameze era uno dei pupilli di Ivan Juric, ma la guida di Paolo Vanoli non gli ha regalato la stessa continuità. Il francese è una delle opzioni del tecnico granata e non è sicuramente un titolare fisso, anzi è il centrocampista con il minor minutaggio in rosa (se non si conta Ciammaglichella che ha solamente esordito contro l'Atalanta). Il nuovo modulo potrebbe rilanciarlo, ma l'occasione avuta contro il Parma non l'ha sfruttata del tutto. Adesso, è cominciato il mercato e una sua partenza non appare del tutto impossibile.

Tameze e Juric. Ora tanta panchina — Arrivato sotto la Mole nell'estate del 2023, la scorsa stagione il centrocampista francese ha abituato i tifosi a prestazioni di tutt'altro livello, risultando, sia come difensore che in posizione più avanzata, un elemento fondamentale nel gioco di Juric. È proprio l'allenatore serbo, infatti, che lo ha avuto a Verona e l'ha fortemente voluto anche al Toro, e nel suo gioco, infatti, il numero 61 è stato quasi un jolly: centrocampista titolare e, con l'emergenza dell'infortunio di Schuurs, ottimo ripiego in difesa. Quest'anno Vanoli non gli ha concesso lo stesso spazio e, quando è stato chiamato in causa, l'ex Verona non ha pienamente convinto.

Torino, il mercato alla finestra: l'addio di Tameze non è impossibile — A questo punto della stagione, appare complicato che Tameze possa diventare uno degli elementi imprescindibili della rosa di Paolo Vanoli. Il francese è sceso nelle gerarchie, ma è risultato utile per far crescere i tanti giovani in rosa: "Ora sono diventato uno dei più vecchi della squadra, il tempo vola. Ho la responsabilità di gestire questi giovani che sono molto forti e hanno un potenziale enorme. Voglio dare la mia esperienza ai giovani per crescere in campo". Di recente ha cambiato agente ed è entrato nella scuderia di Pastorello. Non si può, perciò, anche in base al mercato, che possa partire verso squadre che possano garantirgli maggiore continuità.