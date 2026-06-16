Un Torino sempre più giovane, in panchina e non... Il calciomercato del Torino, ora che è arrivato il nuovo tecnico, può mobilitarsi, a partire dalla comprensione di alcune situazioni già in organico, tra uscite, riscatti e rinnovi, e poi con l'obiettivo di rafforzare una rosa che vuole puntare più in alto di quanto fatto nelle ultime stagioni. L'età (39 anni) del tecnico, così come le sue esperienze da allenatore nelle giovanili del Milan e nella giovane Juve Stabia, lasciano intendere che sarà un Torino alla ricerca, in questi mesi di mercato, di giovani da far seguire dall'ex terzino granata, per esplodere e formare il Torino non solo del presente ma anche del futuro.

Calciomercato Torino: torna il nome di Romano

Alessandro Romano

Un primo, giovanissimo, nome è già orbitato, un anno fa, negli ambienti granata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club granata avrebbe messo gli occhi sul. Il giocatore nella scorsa sessione estiva di calciomercato era già stato avvicinato dai granata, cona causa della mancanza di un accordo sulla formula: la Roma voleva una clausola di recompra, il Toro voleva evitare che i giallorossi potessero tenere un controllo sul suo cartellino.

Dopo una proficua esperienza in prestito allo Spezia, in Serie B, che ha portato l'italo-svizzero a raccogliere 19 presenze e un assist nel campionato cadetto, il nome di Romano torna negli ambienti del calciomercato. Sul giocatore si sarebbe fatto vivo il Torino, che in questo momento ha certamente altre priorità ma che potrebbe essere interessato ad arricchire il proprio centrocampo con il ventenne. Le indiscrezioni dell'esperto di calciomercato vogliono altre squadre, però, interessate al giocatore: oltre al Torino, altri due club di Serie A sarebbero interessati ad Alessandro Romano, Genoa e Cagliari. Al momento non è la priorità del club granata, che rimane però attento sulla situazione.