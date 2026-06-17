Le ultime notizie di calciomercato sul Torino
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Novità importanti per il calciomercato del Torino: si guarda alle situazioni in entrata. Il club granata ha bisogno di guardarsi intorno per comprendere chi sarà il proprio portiere titolare nella prossima stagione. Israel ha convinto molto poco e Paleari ha dato certezze a tratti, preferito quindi eventualmente come secondo: il Toro è alla ricerca di un primo portiere. Le ultime novità sul calciomercato del Torino.
Calciomercato Torino, porta: occhi su RavagliaSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club granata avrebbe messo gli occhi su un estremo difensore nelle rotazioni del Bologna: si tratta di Federico Ravaglia. Classe 1999, in forza ai rossoblù, Ravaglia è stato spesso chiamato in causa per via dei frequenti infortuni del primo portiere Skorupski e ha dato grande solidità alla difesa felsinea. Secondo l'esperto di calciomercato, il club granata avrebbe l'intenzione di aprire i contatti con il Bologna per Ravaglia sulla base di un prestito con diritto di riscatto.
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