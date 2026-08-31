Grande chance per Mattia Pellini. Il giovane difensore granata passa in prestito secco al Südtirol in Serie B. Per il giocatore si tratta così della prima esperienza nel mondo dei grandi. Nell'ultima stagione con la maglia del Torino Primavera è stato uno dei giocatori su cui Baldini ha fatto più affidamento. Nell'ultima estate ha preso parte anche al ritiro di Pinzolo con la prima squadra, trovando spazio anche nelle amichevoli sotto gli ordini di Ignazio Abate. Il Südtirol negli ultimi anni ha sempre dato molto spazio ai profili giovani. Pellini trova così un ambiente predisposto alla crescita dei giovani profili. Nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze e 2 gol.

TRENTO, ITALY - JULY 17: Mattia Pellini standing during a Torino FC training session on July 17, 2026 in Trento, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)