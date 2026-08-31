Il Torino prova a trovare una soluzione anche per Cristiano Biraghi, finito ormai ai margini del progetto tecnico di Abate. Sul difensore fuori dai convocati contro il Sassuolo, si è fatta avanti la Sampdoria, ma la trattativa al momento è tutt'altro che semplice. Il club blucerchiato è interessato al giocatore, ma l'operazione deve fare i conti soprattutto con la questione economica, a partire dall'ingaggio. Ed è proprio lo stipendio uno dei motivi per cui il Torino spinge per arrivare alla cessione. Biraghi non rientra più nei piani della società e liberarsi del suo ingaggio (oltre i 3 milioni) permetterebbe ai granata di alleggerire il monte stipendi e fare spazio alle ultime operazioni di mercato. La volontà del Toro è quindi chiara: trovare una sistemazione al giocatore, anche se convincere la Samp a farsi carico dell'operazione non sarà semplice. A poche ore dalla chiusura, Petrachi continua così a lavorare anche sulle uscite.