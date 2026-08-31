Il centrocampo del Toro può cambiare volto a un giorno dalla chiusura del calciomercato. Non c'è soltanto la nuova offerta del Celtic per Gineitis: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l'Elche ha avviato i contatti con il Torino per Tino Anjorin. L'operazione potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito del centrocampista inglese, che in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio anche a causa dei problemi fisici. La trattativa, però, è tutt'altro che definita. Torino ed Elche devono infatti trovare un accordo sulla parte di ingaggio che dovrebbe essere coperta dal club granata. Petrachi si trova così a lavorare anche sul fronte delle uscite, con l'obiettivo di trovare una sistemazione last minute per alcuni esuberi e, allo stesso tempo, ridisegnare una mediana che potrebbe perdere più di un elemento nelle ultime ore di mercato.