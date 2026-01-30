Calciomercato Torino, sorpresa in attacco: è fatta per Kulenovic

"Un centrale, un esterno e un centrocampista sono la priorità", aveva dichiarato il DS del Torino Gianluca Petrachi all'inizio della sessione invernale di calciomercato . Con l'ufficialità di Obrador, l'arrivo di Prati e la scelta di Marianucci (con qualche altro profilo difensivo che rimane attenzionato), il calciomercato del Torino potrebbe in realtà non limitarsi soltanto ai tre ruoli indicati dal DS granata. L'uscita di Cyril Ngonge, che giocherà la restante parte di stagione in Spagna, con l'Espanyol, ha portato il Torino a interessarsi anche ad alcuni elementi più dediti alla fase offensiva. In questa sezione di ricerche, le attenzioni dei granata sono ricadute su Sandro Kulenovic, attaccante croato in forza alla Dinamo Zagabria.

Kulenovic il profilo scelto per l'attacco del Torino: dettagli e caratteristiche

Nonostante ad oggi il reparto offensivo granata conti Simeone, Adams, Zapata e Njie, la partenza di Ngonge ha portato Petrachi a mobilitarsi per cercare un ulteriore rinforzo in attacco. I granata, in questo caso, hanno deciso di cercare da subito un elemento con esperienza come attaccante centrale, per adattarsi bene al 3-5-2 di Marco Baroni. La scelta è ricaduta su Sandro Kulenovic, attaccante croato classe 1999 in forza alla Dinamo Zagabria. Alto 191 cm, Kulenovic si proporrebbe come elemento di fisico nell'attacco granata, ma con buoni numeri: finora sono 10 i gol segnati in stagione tra campionato, coppa ed Europa League, ma anche in precedenza in Croazia si è messo in mostra. Con la Dinamo Zagabria 43 gol in 127 partite, con la Lokomotiva Zagabria 24 gol in 72 partite, e un'esperienza passata anche in Italia, con la Juventus Under 19: 6 gol in 19 partite. Il Torino chiude per Sandro Kulenovic sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 4 milioni.