Petrachi pre Verona-Torino: “Questi i 3 obiettivi di mercato. Su Schuurs stiamo…”

Belahyane può essere un nome? E per i ruoli? "Un centrale, un esterno e un centrocampista sono la priorità. Bisogna capire anche con Schuurs, vedere se riesce ad essere dei nostri. Però i ruoli sono quelli su cui ci stiamo muovendo. Bisogna avere un po' di prudenza, a gennaio non è semplice. È un mercato complicato. Vivo giorno e notte per cercare di portare migliorie"
Per quel sogno dei tifosi di fare il salto di qualità, ci sarà bisogno di una rivoluzione? Anche per il prossimo anno... "Assolutamente sì, c'è da mandare via qualche giocatore a fine corsa, prendere qualcuno che arriva con motivazione e fare qualcosa in più. Questo campionato si mostra molto difficile e competitivo, dobbiamo prima raggiungere gli obiettivi e iniziare da gennaio a portare qualcosa di nuovo per migliorare la speranza di tutti i tifosi. Farò il massimo per far sì che il Toro possa riprendersi quello che merita".
