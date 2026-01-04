Toro News
Petrachi pre Verona-Torino: “Questi i 3 obiettivi di mercato. Su Schuurs stiamo…”

Le dichiarazioni del direttore sportivo granata poco prima dell'inizio della sfida tra gialloblù e granata al Bentegodi
Enrico Penzo
Enrico Penzo 

Poco prima dell'inizio della sfida tra gialloblù e granata, gara valida per il 17º turno di Serie A, Gianluca Petrachi è intervenuto ai microfoni di Sky, rilasciando alcune dichiarazioni:

Guardando la formazione, si vede la necessità di cambiare, non soltanto lo spirito, ma anche un mercato poco funzionale. Quali saranno le direttive? "Cercare di provare a cambiare qualcosina. È evidente: con il 3-5-2 dovremo portare qualcuno di funzionale. Il Torino ha una lista che penalizza: se entra uno, deve uscire un altro, pagato e inutilizzabile. Bisogna lavorare su qualche scambio, ma è evidente che devo pensare anche a fare altro. Si sta lavorando per cercare volti nuovi"

Belahyane può essere un nome? E per i ruoli? "Un centrale, un esterno e un centrocampista sono la priorità. Bisogna capire anche con Schuurs, vedere se riesce ad essere dei nostri. Però i ruoli sono quelli su cui ci stiamo muovendo. Bisogna avere un po' di prudenza, a gennaio non è semplice. È un mercato complicato. Vivo giorno e notte per cercare di portare migliorie"

Per quel sogno dei tifosi di fare il salto di qualità, ci sarà bisogno di una rivoluzione? Anche per il prossimo anno... "Assolutamente sì, c'è da mandare via qualche giocatore a fine corsa, prendere qualcuno che arriva con motivazione e fare qualcosa in più. Questo campionato si mostra molto difficile e competitivo, dobbiamo prima raggiungere gli obiettivi e iniziare da gennaio a portare qualcosa di nuovo per migliorare la speranza di tutti i tifosi. Farò il massimo per far sì che il Toro possa riprendersi quello che merita".

 

