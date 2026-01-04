Petrachi pre Verona-Torino: “Questi i 3 obiettivi di mercato. Su Schuurs stiamo…”

Belahyane può essere un nome? E per i ruoli? "Un centrale, un esterno e un centrocampista sono la priorità. Bisogna capire anche con Schuurs, vedere se riesce ad essere dei nostri. Però i ruoli sono quelli su cui ci stiamo muovendo. Bisogna avere un po' di prudenza, a gennaio non è semplice. È un mercato complicato. Vivo giorno e notte per cercare di portare migliorie"